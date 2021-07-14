Рада приняла второй ключевой закон для судебной реформы. Нардепы поддержали важную поправку

Верховная Рада приняла законопроект №5068 о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия, а также деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

За соответствующее решение проголосовали 259 нардепов.

224 голоса дала фракция «Слуга народа», 16 голосов — «Голос» и 14 голосов — группа «Довіра».

Законопроект предусматривает, что в составе ВСП будет создан новый институт — автономное подразделение дисциплинарных инспекторов, которые будут предварительно проверять все жалобы на судей.

Также будет создан Этический совет, в который войдут три представителя судей и три международных эксперта. Этот совет проверит на добродетель всех действующих членов ВСП, а также будет проверять кандидатов на эту должность. Если Этический совет признает члена ВСП недобросовестным, то его полномочия будут приостановлены до рассмотрения этого вопроса субъектом его выдвижения — съездом судей, съездом адвокатов или другим. У международных экспертов будет право решающего голоса при оценке на добродетель.

В то же время нардепы поддержали ключевую поправку №733, которая совершенствует предварительную процедуру. После признания Этическим советом любого члена ВСП недобросовестным субъект его выдвижения будет иметь только три месяца, чтобы отреагировать на это — или уволить члена ВСП или оставить его в должности. Если же съезд адвокатов/судей, конференция прокуроров и т.д. за это время не рассматривают этот вопрос, то член ВСП автоматически увольняется.

Высший совет правосудия — коллегиальный, независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления. Только ВСП имеет право на назначение или увольнение судей, на вынесение судьям различных наказаний, на дачу согласия на задержание судьи и т.д. В состав ВСП входит 21 член, которых избирают съезд судей (10 членов), президент (2 членов), Верховная Рада (2 членов), съезд адвокатов (2 членов), конференция прокуроров (2 членов), съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений (2 членов). Также членом ВСП по должности является глава Верховного суда.