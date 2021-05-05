Усилить роль международных экспертов. Венецианская комиссия опубликовала вывод по законам о Высшем совете правосудия

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) опубликовала срочный вывод насчет законопроектов о Высшем совете правосудия.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Комиссия предоставила 11 рекомендаций по законопроекту президента Владимира Зеленского № 5068. Он предлагает создать Этический совет, члены которого будут устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели.

Согласно закону, в этот совет будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей, и три человека, которых выберут международные организации.

«Решение по этике следует считать принятым, если четыре члена проголосовали за и если среди этих четырех членов есть как минимум два международных эксперта; в случае раздельного голосования его следует повторить, если снова возникла такая ситуация — решающим является голосование, включающее по меньшей мере двух международных экспертов», — говорится в заключении.

Кроме того, комиссия отметила, что в законе необходимо заложить критерии профессиональной этики и добродетели, а мандат международных экспертов должен действовать шесть лет.

Комиссия ожидает, что закон должен предоставлять Этическому совету следственные полномочия. При отборе членов ВСП можно применить правила, по которым выбирали судей Высшего антикоррупционного суда.

Венецианская комиссия также раскритиковала срок в три месяца, за который Этический совет должен проверить действующих членов Высшего совета правосудия. Комиссия рекомендует наделить полномочиями составлять перечень кандидатов на должность членов ВСП Этический совет, а не комитет Верховной Рады по вопросам правосудия. В заключении также рекомендуется, чтобы Этический совет передавал выводы о несоответствии должности в НАПК и НАБУ для дальнейших действий.