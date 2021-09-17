Госдеп США призывает Совет судей Украины немедленно разблокировать судебную реформу

Государственный департамент США призывает Совет судей Украины немедленно разблокировать судебную реформу и ускорить процесс очистки Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в заявлении Госдепа.

«Соединенные Штаты вместе с правительством Украины, гражданским обществом и международными партнерами признают, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину», — отмечают в Госдепе.

Там отметили, что в июле Верховная Рада приняла исторический закон о судебной реформе, но Совет судей отказался избрать своих представителей для участия в процессе очистки. В Госдепе считают, что этот отказ может сорвать настоящую судебную реформу.

«Совет судей может выполнить свою обязанность по имплементации закона и выдвинуть кандидатуры», — подчеркнули в ведомстве.