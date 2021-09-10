Судебная реформа в Украине: Международные организации предложили шесть экспертов в Этический совет

Международные организации, оказывающие Украине помощь в сфере судебной реформы, делегировали своих экспертов в этике совета, который будет очищать Высший совет правосудия.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции и предполагает, что Совет судей хочет заблокировать реформу.
Этический совет создан как независимый орган, который будет оценивать на добродетельность членов и кандидатов в ВСП. Если Этический совет признает члена ВСП недобросовестным, то его полномочия будут приостановлены до рассмотрения этого вопроса субъектом его выдвижения — съездом судей, съездом адвокатов или другим. У международных экспертов будет право решающего голоса при оценке добродетельности.
В состав совета войдут шесть человек — три представителя от Совета судей Украины, а еще три — от международных организаций.
Так, международники подали список из шести человек, троих из которых назначит Высший совет правосудия.
«У них всех безупречная деловая репутация, авторитет, а также международный опыт в государственных делах, расследованиях в области борьбы с коррупцией», — отмечают в ЦПК и предполагают, что Совет судей Украины планирует не делегировать в Этической совет своих представителей, чтобы заблокировать реформу.
Сейчас у Совета еще есть время, чтобы предложить кандидатов на ближайшем заседании 13 сентября.
«Если Совет судей не выберет в Этический совет людей, значит судебная мафия срывает реформу», — резюмировала експерт ЦПК Галина Чижик.
- 3 сентября Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия (ВСП). Документы от претендентов на должность будут принимать до 24 часов 27 сентября (в электронной форме через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти) или до 18 часов этого же дня — в бумажной форме.