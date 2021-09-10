Судебная реформа в Украине: Международные организации предложили шесть экспертов в Этический совет

Международные организации, оказывающие Украине помощь в сфере судебной реформы, делегировали своих экспертов в этике совета, который будет очищать Высший совет правосудия.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции и предполагает, что Совет судей хочет заблокировать реформу.

Этический совет создан как независимый орган, который будет оценивать на добродетельность членов и кандидатов в ВСП. Если Этический совет признает члена ВСП недобросовестным, то его полномочия будут приостановлены до рассмотрения этого вопроса субъектом его выдвижения — съездом судей, съездом адвокатов или другим. У международных экспертов будет право решающего голоса при оценке добродетельности.

В состав совета войдут шесть человек — три представителя от Совета судей Украины, а еще три — от международных организаций.

Так, международники подали список из шести человек, троих из которых назначит Высший совет правосудия.

«У них всех безупречная деловая репутация, авторитет, а также международный опыт в государственных делах, расследованиях в области борьбы с коррупцией», — отмечают в ЦПК и предполагают, что Совет судей Украины планирует не делегировать в Этической совет своих представителей, чтобы заблокировать реформу.