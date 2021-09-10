Судова реформа в Україні: Міжнародні організації запропонували шістьох експертів до Етичної ради

Міжнародні організації, які надають Україні допомогу у сфері судової реформи, делегували своїх експертів до Етичної ради, яка очищуватиме Вищу раду правосуддя.

Про це повідомляє Центр протидії корупції та припускає, що Рада суддів хоче заблокувати реформу.

Етичну раду створили як незалежний орган, який оцінюватиме на доброчесність членів та кандидатів до ВРП. Якщо Етична рада визнає члена ВРП недоброчесним, то його повноваження будуть призупинені до розгляду цього питання суб’єктом його висування — з’їздом суддів, з’їздом адвокатів або іншим. У міжнародних експертів буде право вирішального голосу під час оцінки на доброчесність.

До складу ради увійдуть шість осіб — трьох представників пропонує Рада суддів України, а ще трьох — міжнародні організації.

Відтак міжнародники подали список із шести людей, трьох з яких призначить Вища рада правосуддя.

«В них усіх бездоганна ділова репутація, авторитет, а також міжнародний досвід у державних справах, розслідуваннях у галузі боротьби з корупцією», — зазначають у ЦПК та припускають, що Рада суддів України планує не делегувати в Етичну раду своїх представників, щоб заблокувати реформу.