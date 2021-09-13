Судебная реформа: Совет судей не избрал членов Совета по этике для контроля ВСП

Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Совета по этике, который должен оценивать добродетельность членов и кандидатов в Высший совет правосудия.

Об этом сообщила депутат из объединения «Справедливость» Александра Устинова, которая присутствует на заседании.

По ее словам, 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. Она заявила, что судьи такими действиями заблокировали судебную реформу.

Как указано на сайте Совета судей, всего заявления на членство в Совет по этике подали шесть кандидатов, но затем двое из них попросили оставить их заявления без рассмотрения. Кандидатуры остальных четырех претендентов Совет судей не поддержал.

В общественной организации «Центр противодействия коррупции» также заявили, что члены «судейской мафии» саботируют судебную реформу.

«Несмотря на пристальное внимание народных депутатов, журналистов, общественности и всех ключевых международных партнеров Украины, Совет судей заблокировал судебную реформу, не делегировав своих представителей в Совет по этике. Это прямое нарушение закона и плевок в сторону международных партнеров, которым Зеленский обещал судебную реформу. Однако прежде всего это плевок в глаза украинцам, которым Зеленский и «слуги народа» обещали справедливость», — сказано в заявлении.