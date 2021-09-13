Судова реформа: Рада суддів не обрала членів Етичної ради для контролю ВРП

Рада суддів України не змогла набрати достатню кількість голосів, щоб обрати трьох членів Етичної ради, яка повинна оцінювати доброчинність членів і кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Про це повідомила депутат з обʼєднання «Справедливість» Олександра Устінова, яка була присутня на засіданні.

За її словами, 16 із 28 членів Ради суддів не підтримали жодного кандидата. Вона заявила, що судді такими діями заблокували судову реформу.

Як зазначено на сайті Ради суддів, загалом заяви на членство в Етичній раді подали шестеро кандидатів, але згодом двоє з них попросили залишити їхні заяви без розгляду. Кандидатури решти чотирьох претендентів Рада суддів не підтримала.

У громадській організації «Центр протидії корупції» також заявили, що члени «суддівської мафії» саботують судову реформу.

«Незважаючи на пильну увагу народних депутатів, журналістів, громадськості та всіх ключових міжнародних партнерів України, Рада суддів заблокувала судову реформу, не делегувавши своїх представників до Етичної ради. Це пряме порушення закону і плювок у бік міжнародних партнерів, яким Зеленський обіцяв судову реформу. Однак передусім це плювок в очі українцям, яким Зеленський та «cлуги народу» обіцяли справедливість», — йдеться в заяві.