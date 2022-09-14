Шмигаль: Україна планує накопичити 15 млрд кубів газу та розраховує на західну допомогу

Україна планує до початку опалювального сезону накопичити до 15 мільярдів кубічних метрів газу, а взимку розраховує на допомогу США.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Бачимо наразі повністю проходження опалювального сезону, бачимо достатньо запасів», — повідомив він на пресконференції у Києві у середу.

Наразі Україна накопичила 13,2 млрд куб. м. За словами Шмигаля, стратегія полягала у накопиченні 19 млрд кубометрів до початку опалювального сезону, щоб нівелювати всі військові ризики.

«Але з огляду на те, що ситуація змінювалася протягом літа, ведучи непрості дискусії з НАК «Нафтогаз»... ми підійшли до вересня, отримали гарантії наших партнерів від США та північних країн, що зможемо розраховувати на отримання газу і в 4-му, і в 1-му кварталах. Це дало змогу Міненерго знизити поріг накопичення до 15 млрд кубів», — пояснив глава уряду.

Він уточнив, що зі США досягнуто домовленості про постачання наприкінці цього року — на початку наступного року 2 млрд куб. м природного газу. Також тривають переговори з Норвегією та консорціумом країн про надання додаткового газу.

Крім того, Україна вже накопичила 2,2 млн т вугілля – це найбільші запаси за останні роки, і їх буде збільшено до 2,5 млн т, що відповідає максимальній потужності складів.

Окрім того, «Укрзалізниця» та Держлісагентство накопичують запаси дров, ще майже на 1,5 млн кубометрів, щоб до жовтня вони досягли 7 млн кубометрів. За словами Шмигаля, закуповуються також мобільні котельні та генератори — вже поставлено понад 1,5 тис., завозиться імпортне обладнання для ремонтів.