Німеччина передала Україні ще чотири зенітки Gepard

Цього тижня Німеччина передала Україні ще чотири самохідні зенітні установки Gepard.
Про це повідомили у німецькому уряді.
Також країна відправила в Україну 65 холодильників для медичного матеріалу.
Самохідна зенітна установка Gepard працює на шасі від танка Leopard 1 і має дві автоматичні гармати Oerlikon KDA, які можуть випускати до 1 100 снарядів на хвилину. Вона ефективна проти повітряних цілей і навіть у боях з броньованою технікою, оскільки має відповідні боєприпаси. Gepard створювали для захисту наземних військ від авіації. Радари Gepard дозволяють виявляти цілі на відстані до 15 кілометрів, супроводжувати їх та ефективно знищувати. При цьому ці зенітки здатні розрізняти ворожу і свою авіацію, що дозволяє уникнути «дружнього вогню».
- У липні Німеччина скоротила військову допомогу Україні до мінімуму, попри заяви канцлера Олафа Шольца про постачання необхідного озброєння.
- На початку серпня Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard. Перші шість прийшли наприкінці липня. Також німці віддали 13 броньованих автомобілів — три евакуаційні машини та 10 HMMWV.
- За даними ЗМІ, уряд Німеччини дав дозвіл на продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. ЗСУ раніше вже отримали кілька таких САУ.
- Видання Die Welt писало, що німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) у квітні пропонувала Україні придбати в неї 100 танків Leopard 2A7. Але канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання українського премʼєр-міністра Дениса Шмигаля дозволити поставки цих танків.
- З початку вересня Німеччина передала Україні пʼять зеніток Gepard і радіолокаційну систему COBRA.
- 12 вересня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вкотре відхилила прохання України про постачання бойових танків.