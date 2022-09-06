Die Welt: Україні пропонували 100 танків Leopard, але Шольц виступив проти

Німецька зброярська компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) у квітні пропонувала Україні придбати в неї 100 танків Leopard 2A7.
Про це пише Die Welt.
За даними видання, угода включала запчастини та навчальні блоки для солдатів на загальну суму €1,55 мільярда. Перші екземпляри мали поставити через 36 місяців після підписання контракту. Компанія не подала заявку до федерального уряду для отримання дозволу на експорт.
Попри це, за даними видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля дозволити поставки цих танків. Розмова з Шольцем із цього приводу залишилася «загальною і нечіткою», німецький канцлер «зовсім не виявив бажання» змінити негативну позицію щодо постачання танків.
- У липні повідомлялося, що Німеччина скоротила військову допомогу Україні до мінімуму, попри заяви канцлера Олафа Шольца про постачання необхідного озброєння.
- На початку серпня Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard. Перші шість прийшли наприкінці липня. Також німці віддали 13 броньованих автомобілів — три евакуаційні машини та 10 HMMWV.
- За даними ЗМІ, уряд Німеччини дав дозвіл на продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. ЗСУ раніше вже отримали кілька таких САУ.