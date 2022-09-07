Німеччина передала Україні пʼять зеніток Gepard та радіолокаційну систему COBRA

За останній тиждень Німеччина відправила Україні радіолокаційну станцію COBRA і п’ять самохідних зенітних установок Gepard.
Про це повідомляють у німецькому уряді.
РЛС виявлення артилерії COBRA [Counter Battery Radar] може визначати позиції артилерійських засобів противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок. COBRA здатна обчислювати точки падіння снарядів та ракет. Крім того, вона може виявляти до 40 батарей за дві хвилини та визначати місце перебування на відстані до 100 кілометрів.
ЗСУ Gepard — це німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі від танка Leopard 1 з двома автоматичними гарматами Oerlikon KDA, які здатні випускати до 1 100 снарядів на хвилину. Вона ефективна проти повітряних цілей і навіть у боях з броньованою технікою, оскільки має відповідні боєприпаси. Gepard створювали для захисту наземних військ від авіації. Радари Gepard дозволяють виявляти цілі на відстані до 15 км, супроводжувати їх і ефективно знищувати. При цьому ці зенітки здатні розрізняти ворожу і свою авіацію, що дозволяє уникнути «дружнього вогню».
- У липні Німеччина скоротила військову допомогу Україні до мінімуму, попри заяви канцлера Олафа Шольца про постачання необхідного озброєння.
- На початку серпня Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard. Перші шість прийшли наприкінці липня. Також німці віддали 13 броньованих автомобілів — три евакуаційні машини та 10 HMMWV.
- За даними ЗМІ, уряд Німеччини дав дозвіл на продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. ЗСУ раніше вже отримали кілька таких САУ.
- Видання Die Welt писало, що німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) у квітні пропонувала Україні придбати в неї 100 танків Leopard 2A7. Але канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля дозволити поставки цих танків.