Німеччина передала Україні пʼять зеніток Gepard та радіолокаційну систему COBRA

За останній тиждень Німеччина відправила Україні радіолокаційну станцію COBRA і п’ять самохідних зенітних установок Gepard.

Про це повідомляють у німецькому уряді.

РЛС виявлення артилерії COBRA [Counter Battery Radar] може визначати позиції артилерійських засобів противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок. COBRA здатна обчислювати точки падіння снарядів та ракет. Крім того, вона може виявляти до 40 батарей за дві хвилини та визначати місце перебування на відстані до 100 кілометрів.

ЗСУ Gepard — це німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі від танка Leopard 1 з двома автоматичними гарматами Oerlikon KDA, які здатні випускати до 1 100 снарядів на хвилину. Вона ефективна проти повітряних цілей і навіть у боях з броньованою технікою, оскільки має відповідні боєприпаси. Gepard створювали для захисту наземних військ від авіації. Радари Gepard дозволяють виявляти цілі на відстані до 15 км, супроводжувати їх і ефективно знищувати. При цьому ці зенітки здатні розрізняти ворожу і свою авіацію, що дозволяє уникнути «дружнього вогню».