Огляд подій 13 вересня: ЗСУ звільнили понад 300 населених пунктів на Харківщині, а під Купʼянськом вперше збили іранський безпілотник

Під час контрнаступу в Харківській області українські військові звільнили понад 300 населених пунктів — це 3 800 квадратних кілометрів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона уточнила, що операція триватиме, допоки військові повністю не звільнять область. Уряд вже спрямував 400 мільйонів гривень на відновлення деокупованої Харківщини.

Ситуація на південному фронті залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Російські війська намагаються підтягнути резерви та покращити тактичне положення, але Сили оборони України продовжують відтискати ворога вздовж усієї лінії фронту. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

ЗСУ вперше знищили іранський ударний безпілотник. Літальний апарат збили біля Купʼянська. Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє стверджувати, що це далекобійний БпЛА-камікадзе Shahed-136. Крім того, Повітряні сили збили дрон та дві російські «сушки»: Су-24 на Херсонщині та Су-25 на Донеччині.

Уночі окупанти шість разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждалих немає. Протягом минулої доби російські війська завдали двох ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних обʼєктах на території України.

Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Чотири основні, як і раніше, не працюють, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі провели телефонну розмову щодо ситуації на українському фронті та навколо ЗАЕС. Драгі підтвердив «підтримку, яку продовжує надавати італійський уряд українській владі й українському суспільству в усіх сферах», і відзначив «позитивні зрушення у контрнаступі».

Естонія передала Збройним силам України найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Так, до Києва приїхав його естонський колега Ханно Певкур і передав ключі від мобільного шпиталю.

Американські високопосадовці обговорюють можливість передати Україні бойові літаки, пише Financial Times. За даними газети, Вашингтон та його союзники думають, чи доцільно було б надати Києву винищувачі в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів півторагодинну розмову з президентом рф путіним. Шольц наполягав на якнайшвидшому «пошуку дипломатичного рішення» війни в Україні, виведенні російських військ та повазі до суверенітету України. Путін же розповідав Шольцу про «зернові коридори» та про те, що росія — «надійний постачальник енергоресурсів».