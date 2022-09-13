FT: США та союзники обговорюють можливість передати Україні винищувачі

Американські високопосадовці обговорюють можливість передати Україні бойові літаки.

Про це пише Financial Times.

«Високопоставлений чиновник з питань оборони США сказав, що Вашингтон та його союзники обговорюють довгострокові потреби України, такі як протиповітряна оборона і чи доцільно було б надати Києву винищувачі в середньостроковій та довгостроковій перспективі», — йдеться у статті.