FT: США та союзники обговорюють можливість передати Україні винищувачі

Американські високопосадовці обговорюють можливість передати Україні бойові літаки.
Про це пише Financial Times.
«Високопоставлений чиновник з питань оборони США сказав, що Вашингтон та його союзники обговорюють довгострокові потреби України, такі як протиповітряна оборона і чи доцільно було б надати Києву винищувачі в середньостроковій та довгостроковій перспективі», — йдеться у статті.
- Наприкінці серпня Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО — Чехія та Польща — патрулюватимуть її небо. Причиною цьому стало виведення з експлуатації радянських МіГ-29, які можуть бути передані Україні.
- У липні стало відомо, що Військово-повітряні сили США обговорюють передачу Україні флоту штурмовиків A-10 Thunderbolt II, який призначений для знищення танків, бронемашин та інших наземних цілей.