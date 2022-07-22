США розглядають передачу Україні штурмовиків A-10 Warthog

Військово-повітряні сили США обговорюють передачу Україні флоту штурмовиків A-10 Thunderbolt II, який призначений для знищення танків, бронемашин та інших наземних цілей.

Про це пише The New York Times.

A-10 розроблялися в роки Холодної війни спеціально для знищення радянських танків, які зараз активно використовує росія в Україні. Ідея передачі цих літаків детально обговорюється, оскільки США роками намагаються позбутися A-10, щоб вивільнити кошти для закупівлі та обслуговування більш багатоцільових літаків і не витрачати їх на модернізацію флоту Thunderbolt.

За адміністрації Барака Обами A-10 навіть намагалися списати, але члени Республіканської партії цього не дозволили.

Цього тижня голова ВПС США Френк Кендалл у кількох заявах допускав можливість передачі А-10 Україні. Начальник штабу американських ВПС генерал Чарльз Браун також говорив про передачу Україні бойових літаків. Йшлося і про можливість передачі Києву винищувачів F-16.