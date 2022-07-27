Чехія погодилася патрулювати небо Словаччини. Це дозволить словакам передати свої бойові літаки Україні

Уряд Чехії погодився на прохання Словаччини патрулювати її небо. Це дозволить словакам передати свої бойові літаки Україні.

Про це пише Reuters.

Із таким проханням Словаччина звернулася до Чехії та Польщі через те, що в серпні планує відправити на зберігання свої старі радянські літаки. Натомість там очікують бойові літаки зі США.

Крім цього, в уряді Словаччини зазначали, що готові передати ці радянські літаки Україні. На балансі країни є 11 радянських винищувачів МіГ-29.

Чехи погодилися захищати повітряний простір Словаччини до кінця 2023 року. Почнуть це робити у вересні. Усі деталі такої угоди будуть закріплені у спільній декларації Польщі, Словаччини та Чехії.