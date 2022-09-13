Тексти Війна. Українська армія вийшла до кордону на Харківщині та звільнила пʼять населених пунктів на Херсонщині, а окупанти знову обстріляли Харків. День 202: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 13 вересня 2022 83-річна Ірина Кузькова прибирає сміття у своїй квартирі після ракетного удару росіян по Харкову 12 вересня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Триває двісті друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 12 вересня — читайте тут.