Тексти Війна. ЗСУ звільнили майже всю Харківщину та просуваються на Херсонщині, а росіяни вдарили по українських енергообʼєктах. День 201: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 12 вересня 2022 Знищена російська військова техніка біля звільненого міста Балаклія на Харківщині, 10 вересня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Триває двісті перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 11 вересня — читайте тут.