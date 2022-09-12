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Війна. ЗСУ звільнили майже всю Харківщину та просуваються на Херсонщині, а росіяни вдарили по українських енергообʼєктах. День 201: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. ЗСУ звільнили майже всю Харківщину та просуваються на Херсонщині, а росіяни вдарили по українських енергообʼєктах. День 201: онлайн

Знищена російська військова техніка біля звільненого міста Балаклія на Харківщині, 10 вересня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Триває двісті перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 11 вересня — читайте тут.