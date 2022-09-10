ДБР затримало начальника окупаційної «поліції» Балаклії, яку нещодавно звільнили

Державне бюро розслідувань під час зачистки у звільненій Балаклії Харківської області встановило чоловіка, який очолив «поліцейський відділок» окупаційної влади в місті.

Про це ДБР повідомило 10 вересня.

Раніше затриманий був одним з керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли росіяни, добровільно зголосився з ними співпрацювати — за це він отримав посаду «начальника відділку». Після того, як Збройні сили України вибили з міста росіян, чоловік вирішив втекти до «лнр», але його затримали в місті Купʼянськ.