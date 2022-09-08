США виділять $2,2 мільярда на зміцнення безпеки України та її сусідів

Сполучені Штати Америки оголосили про додаткове фінансування військових потреб України та її сусідів на $2,2 мільярда.
Про це повідомляє Державний департамент.
«Ми також повідомляємо Конгрес про наш намір виділити ще $2,2 мільярда на довгострокові інвестиції в рамках зовнішнього військового фінансування для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів», — заявив держсекретар Ентоні Блінкен.
Він також нагадав, що в четвер США оголосили також про виділення $675 мільйонів військової допомоги безпосередньо Україні.
- У четвер міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив виділення Україні нового пакету військової допомоги на $675 мільйонів. Його погодив президент Джо Байден.
- Напередодні стало відомо, що Міністерство оборони США готує детальний аналіз і розробляє план підтримки для української армії в середньостроковій та довгостроковій перспективі, зокрема після закінчення війни з росією.
- 24 серпня президент Байден оголосив про військову допомогу Україні на $3 мільярди. Це 19-й пакет допомоги від США від початку вторгнення рф. Він включає системи ППО NASAMS, безпілотники RQ-20 Puma, контрбатарейні радари, боєприпаси та інше.