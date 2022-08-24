Президент США Джо Байден оголосив про нову допомогу Україні — майже $3 мільярди у вигляді зброї та спорядження

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні — $2,98 мільярда. Це дозволить Україні придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи та радари, щоб вона могла продовжувати захищати себе у довгостроковій перспективі.
Відповідну заяву Білий дім оприлюднив 24 серпня.
«Я знаю, що цей День Незалежності гірко-солодкий для багатьох українців, оскільки тисячі людей вбито чи поранено, мільйони змушені залишити свої будинки, і багато інших стали жертвами звірств та нападів з боку росії. Але шість місяців нещадних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік своєї незалежності. Сьогодні і щодня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка рухає самодержавством, не може зрівнятися з полумʼям свободи, яке висвітлює душі вільних людей», — привітав українців Джо Байден.
- США готують для передачі Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600. Вони призначені для знищення важкої бронетехніки на відстані до 40 км. Перебувати в повітрі Switchblade 600 можуть до 40 хвилин. Атакують ціль такі дрони зі швидкістю 185 км/год.
- 19 серпня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги на $755 мільйонів. У ньому будуть боєприпаси для HIMARS, 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тисяч снарядів до них, 15 безпілотників ScanEagle, протилокаційні ракети HARM, 1 000 важких протитанкових ракет TOW та 1 000 протитанкових комплексів Javelin. Крім того, у Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS за два-три місяці.