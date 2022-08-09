Командування Повітряних сил: Комплекси протиповітряної оборони NASAMS ще не в Україні

Норвезькі зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS поки що перебувають не в Україні, зараз триває підготовка до їх передачі.

Про це в ефірі національного марафону повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ракети для NASAMS — це ракети американського виробництва: AIM-120 AMRAAM-ER, які використовуються в зенітно-ракетному комплексі NASAMS. Безумовно, нам будуть необхідні ці ракети, коли прийдуть ці системи. Поки що вони не у нас. Поки що триває підготовка до передачі. Відповідно, уряд Норвегії вже ухвалив рішення. Очікуємо. Ідеться про дві батареї», — сказав він.

Напередодні Пентагон оголосив про виділення військової допомоги Україні на мільярд доларів. До цього пакета увійдуть ракети до NASAMS.