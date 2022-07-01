США оголосили про нову військову допомогу Україні на $820 мільйонів. До неї увійдуть системи протиповітряної оборони NASAMS

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги на $820 мільйонів.
Про це йдеться в повідомленні Пентагону.
Зокрема, цей пакет включає 2 системи протиповітряної оборони NASAMS, додаткові боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARS, 150 тисяч артилерійських снарядів до західних гаубиць і 4 контрбатарейні радари.
27 червня радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що американська сторона планує передати Україні системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності. За його словами, вони будуть у наступному пакеті військової допомоги.
- 27 червня президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів саміту «Великої сімки» із проханням надати Україні системи протиповітряної оборони, запровадити додаткові санкції проти росії та дати гарантії безпеки. Зеленський також попросив сприяння в експорті зерна з України та допомоги у відновленні країни.