Зеленський попросив у лідерів G7 системи ППО і посилення санкцій проти росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів саміту «Великої сімки» з проханням надати Україні системи протиповітряної оборони, запровадити додаткові санкції проти росії та дати гарантії безпеки.

Про це пише Reuters з посиланням на європейського чиновника.

Виступаючи перед лідерами G7 по відеозв’язку, Зеленський також попросив сприяння в експорті зерна з України та допомоги у відновленні країни. Інших деталей розмови чиновник не повідомив.

The Guardian пише, що президент України заявив лідерам сімки про плани завершити війну до кінця року.

Офіс президента України коротко повідомив про виступу Зеленського. Там зазначили, що президент закликав обмежити ціни на нафту, яку експортує агресор.