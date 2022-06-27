Японія запровадила додаткові санкції проти росії

Премʼєр-міністр Японії Кісіда Фуміо оголосив про додаткові санкції проти рф, зокрема, країна заборонила імпорт російського золота.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NHK.

Також Японія припиняє надання росії бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг.

На саміті G7 у Баварії, говорячи про ситуацію в Україні, Кісіда зазначив, що світ стоїть на роздоріжжі та проходить перевірку на здатність підтримувати міжнародний порядок, заснований на правилах.

Він додав, що такі структури, як Рада Безпеки ООН, не змогли достатньою мірою впоратися з нинішньою ситуацією.

Кісіда також заявив, що Японія заморозить активи ще 70 фізичних осіб і організацій рф і введе заборону на експорт для 90 російських компаній, повʼязаних з оборонною сферою.