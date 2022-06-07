Японія запровадила нові санкції проти російських банків через війну в Україні. Під обмеження потрапили Московський кредитний банк і Россельхозбанк.

Про це пише пресслужба МЗС Японії.

Також санкції наклали на Білоруський банк розвитку та реконструкції. Усі ці банки увійшли до шостого пакету санкцій Євросоюзу, але японці виключили зі свого переліку російський Сбербанк.

Крім цього, Японія запровадить заборону експорту до росії товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури. Однак конкретний перелік товарів у МЗС поки не оголосили.