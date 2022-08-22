США готують для передачі Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600. Вони можуть знищувати важку бронетехніку

Армія США готується укласти контракт на передачу Україні десяти безпілотників-камікадзе (баражуючих боєприпасів) великої дальності Switchblade 600.

Про це пише Defense News з посиланням на речницю Пентагону Джессіку Максвелл.

«Контракт на дослідження та розробку для 10 баражуючих боєприпасів Switchblade 600, що виробляється компанією AeroVironment, очікується протягом наступних 30 днів», — повідомила вона у листі.

Наразі Switchblade 600 на стадії прототипу, тому коли саме ЗСУ отримають ці дрони, невідомо.

ЗСУ вже використовують менші дрони Switchblade 300. «Старші» Switchblade 600 відрізняються потужною бойовою частиною, як у протитанкового комплексу Javelin. Вони призначені для знищення важкої бронетехніки на відстані до 40 км. Перебувати в повітрі Switchblade 600 можуть до 40 хвилин. Атакують ціль такі дрони зі швидкістю 185 км/год.