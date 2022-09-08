У Пентагоні підтвердили виділення нового пакету військової допомоги Україні на $675 мільйонів

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив виділення Україні нового пакету військової допомоги на $675 мільйонів. Його погодив президент Джо Байден.
Про це він заявив на відкритті нового засідання щодо допомоги України у форматі «Рамштайн», на якому присутні міністри оборони та представники десятків країн.
Наразі в Пентагоні не називають конкретні види техніки, боєприпасів та іншого озброєння, на які підуть виділені кошти.
Зустріч розпочалася об 11-й ранку за київським часом на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. Учасники зустрічі планують «обговорити кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США».
- Напередодні стало відомо, що Міністерство оборони США готує детальний аналіз і розробляє план підтримки для української армії в середньостроковій та довгостроковій перспективі, зокрема після закінчення війни з росією.
- 24 серпня президент Байден оголосив про військову допомогу Україні на $3 мільярди. Це 19-й пакет допомоги від США з початку вторгнення рф. Він включає системи ППО NASAMS, безпілотники RQ-20 Puma, контрбатарейні радари, боєприпаси та інше.
- The Wall Street Journal писав, що на тлі виділення Україні довгострокової військової допомоги на $3 мільярди Пентагон планує створити відповідну місію та призначити відповідального генерала.