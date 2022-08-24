Пакет допомоги США на $3 мільярди включає шість систем ППО NASAMS

Оголошений в День Незалежності України новий пакет військової допомоги від США включає 6 систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Окрім NASAMS, Україна отримає 250 тисяч снарядів для артилерії та мінометів, протидронні системи Vampire, розвідувальні безпілотники RQ-20 Puma і контрбатарейні радари.

О 20:30 заплановано брифінг Пентагону, на якому оголосять це озброєння.