Пакет допомоги США на $3 мільярди включає шість систем ППО NASAMS

Оголошений в День Незалежності України новий пакет військової допомоги від США включає 6 систем протиповітряної оборони NASAMS.
Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.
Окрім NASAMS, Україна отримає 250 тисяч снарядів для артилерії та мінометів, протидронні системи Vampire, розвідувальні безпілотники RQ-20 Puma і контрбатарейні радари.
О 20:30 заплановано брифінг Пентагону, на якому оголосять це озброєння.
- 19 серпня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги на $755 мільйонів. У ньому будуть боєприпаси для HIMARS, 16 гаубиць калібру 105 мм і 36 тисяч снарядів до них, 15 безпілотників ScanEagle, протилокаційні ракети HARM, тисяча важких протитанкових ракет TOW та тисяча протитанкових комплексів Javelin. Крім того, у Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS за два-три місяці.
- Також США готують для передачі Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600. Вони призначені для знищення важкої бронетехніки на відстані до 40 кілометрів. Перебувати в повітрі Switchblade 600 можуть до 40 хвилин. Атакують ціль такі дрони зі швидкістю 185 км/год.