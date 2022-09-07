ЗСУ отримали від «Армії дронів» 20 дронів-камікадзе Warmate

Збройним силам України передали 20 дронів-камікадзе Warmate від проєкту «Армія дронів».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На ці дрони раніше зібрали 64 мільйони гривень завдяки збору monobank. Усього за ці кошти закупили 40 Warmate. Половину з них уже передали на фронт, а ще 20 дронів поїдуть на передову цього місяця.

Дрони Warmate мають повністю автономну систему ураження, яка працює за концепцією «вистрілив і забув». Цей дрон може знищувати піхоту, техніку й укриття в радіусі до 30 кілометрів. Warmate має боєголовки різних типів: фугасні, кумулятивні, термобаричні.