Литва придбає для України 27 дронів-камікадзе Warmate. Ще 10 дронів подарує польський виробник

Литва закупить у Польщі 37 дронів-камікадзе Warmate для українського війська.
Про це міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас написав у Twitter.
«Частина коштів, зібраних Legion Of Boom (€1 000 000), буде передана литовському Міністерству національної оборони і буде використана для купівлі 37 дронів-камікадзе у Польщі, які потім відправлять Україні», — написав Анушаускас.
Литовський журналіст Андрюс Тапінас уточнив, що литовці заплатять за 27 безпілотників — 10 дронів компанія-виробник WB Group надасть безкоштовно.
Дрони Warmate важать близько 5,7 кілограм. Вони мають дальність до 30 км та швидкість 150 км/год, а також можуть нести на собі вибухівку.
- Кампанію Legion of Boom започаткували до Дня Незалежності України. За інформацією Тапінаса, литовці пожертвували на ЗСУ €1,545 мільйонів.
- Литовський журналіст Андрюс Тапінас у прямому ефірі ініціював збір €5 мільйонів на «Байрактар» для української армії. За три дні литовці зібрали €5 915 207. Тоді виробник безпілотників Baykar вирішив передати його ЗСУ безкоштовно. 6 липня близько десяти тисяч литовців прийшли проводжати цей бойовий безпілотник в Україну. 8 липня дрон прибув за призначенням.
- У липні литовці купили 110 антидронових рушниць та 80 радарів для українського війська. Загальна вартість цього обладнання — €1 095 000.