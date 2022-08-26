Литва придбає для України 27 дронів-камікадзе Warmate. Ще 10 дронів подарує польський виробник

Литва закупить у Польщі 37 дронів-камікадзе Warmate для українського війська.

Про це міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас написав у Twitter.

«Частина коштів, зібраних Legion Of Boom (€1 000 000), буде передана литовському Міністерству національної оборони і буде використана для купівлі 37 дронів-камікадзе у Польщі, які потім відправлять Україні», — написав Анушаускас.

Литовський журналіст Андрюс Тапінас уточнив, що литовці заплатять за 27 безпілотників — 10 дронів компанія-виробник WB Group надасть безкоштовно.

Дрони Warmate важать близько 5,7 кілограм. Вони мають дальність до 30 км та швидкість 150 км/год, а також можуть нести на собі вибухівку.