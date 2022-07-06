Десять тисяч литовців проводжали в Україну бойовий безпілотник Bayraktar TB2

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 Vanagas («Яструб» литовською), гроші на який зібрали литовці, уже відправили в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Перший безпілотник покидає Литву. Армія Литви подбала про всю логістику, а Міноборони — про контракти на закупівлю, організувало всі юридичні формальності відповідно до законодавчих вимог, щоб дрон зі зброєю міг дістатися України», — заявив міністр.

Про передачу Україні БПЛА повідомив і посол України в Литві Петро Бешта.

Литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас розповів, що зібрані на БПЛА гроші, які виробник Bayraktar відмовився брати, витратять на боєприпаси для TB2, антидронові рушниці, розвідувальні безпілотники, а також на допомогу українському госпіталю.

Він зазначив, що 10 тисяч литовців зібралися на авіабазі, щоб побачити відправку безпілотника та побажати удачі у війні.

«Привітати литовський Bayraktar і побажати йому удачі на війні прийшли десять тисяч людей. Наш бойовий безпілотник Vanagas уже прямує до України», — написав він у Twitter.