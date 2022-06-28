Міністр оборони: Україна від початку війни отримала до 50 Bayraktar TB2, очікуються десятки

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що з 24 лютого українські військові отримали до 50 ударних безпілотників Bayraktar TB2. Ще кілька Міноборони вже законтрактовало й оплатило, на них очікують у липні.

Про це міністр написав у Facebook.

«Ми також отримали новий запит від командування Збройних сил України, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Ідеться про замовлення ще десятків безпілотників», — повідомив Резніков.