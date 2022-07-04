Литва отримала Bayraktar для України. Його передадуть найближчим часом

Литва отримала бойовий безпілотник Bayraktar TB2, на який литовці зібрали понад €5 мільйонів, щоб купити його для України.

Міністр оборони Арвидас Анушаускас повідомив, що після презентації безпілотника його передадуть Україні.

«Bayraktar «Vanagas» («Яструб» литовською) з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві. 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, після чого він вирушить до України», — написав міністр у Twitter.