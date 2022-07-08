Бойовий безпілотник «Байрактар» від литовців прибув в Україну

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 Vanagas («Яструб»), гроші на який зібрали литовці, прибув в Україну.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.
«Литовський Bayraktar Vanagas вже в Україні! Це визначний прояв дружби та єдності, який ще раз доводить, що Україна не одна в боротьбі з агресором. Особисто вдячний Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу, Литві за потужну підтримку на нашому шляху до перемоги! Слава Україні!» — написав він у Twitter.
- На початку червня литовці зібрали майже €6 мільйонів, щоб купити для України Bayraktar TB2. Тоді виробник безпілотників Baykar вирішив передати його ЗСУ безкоштовно.
- 6 липня близько десяти тисяч литовців прийшли приводжати цей бойовий безпілотник в Україну.
- 24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України.
- 28 червня в Польщі запустили збір коштів на Bayraktar для України.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що з 24 лютого Україна отримала до 50 безпілотників Bayraktar TB2. У липні ЗСУ теж очікують отримати кілька TB2, а згодом ще десятки.