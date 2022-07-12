Литовці купили 110 антидронових рушниць для України. Зброю назвали «Убивця орків»

Литовці купили 110 антидронових рушниць та 80 радарів для українського війська. Загальна вартість цього обладнання — €1 095 000.
Про це повідомив журналіст Андрюс Тапінас у своєму Twitter.
«Ми купили для України 110 антидронів і назвали їх Orcrist — «Убивця орків». Сьогодні ми додали 80 радарів Wingman — схвалених НАТО, які дозволяють оператору антидрона виявляти та збивати російський безпілотник, не помічаючи його, на відстані до 5 км. Цінник: €1 095 000», — написав він.
- Литовський журналіст Андрюс Тапінас у прямому ефірі ініціював збір €5 мільйонів на «Байрактар» для української армії. За три дні литовці зібрали €5 915 207. Тоді виробник безпілотників Baykar вирішив передати його ЗСУ безкоштовно. 6 липня близько десяти тисяч литовців прийшли проводжати цей бойовий безпілотник в Україну. 8 липня дрон прибув за призначенням.