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«Армія дронів». На передову до ЗСУ їде перша партія безпілотників, зокрема розвідувальні FlyEye

Автор:
Костя Андрейковець
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В Україну доставили перші безпілотники, закуплені в рамках проєкту «Армія дронів».

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації та його очільник Михайло Федоров.

В Україну доставили розвідувальні безпілотники FlyEye (комплекс управління та чотири безпілотники), які використовують країни НАТО, і понад 20 мультикоптерів DJI Matrice, а також, імовірно, дрони-камікадзе Warmate.

FlyEye

FlyEye

Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Matrice

Matrice

Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Warmate

Warmate

Федоров заявив, що ця перша поставка прибула в рамках контракту на 260 мільйонів гривень. За ним для ЗСУ закупили дві станції управління та 20 безпілотників FlyEye, 78 мультикоптерів Matrice, а також дві наземні системи для 20 Warmate.

Крім цього, Мінцифри розглядає закупку українських безпілотників SKIF, «Скайтон» та «Укрджет», які були презентовані відомству.

«Укрджет»

«Укрджет»

Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

«Скайтон»

«Скайтон»

Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Загалом на «Армію дронів» уже зібрали понад 751 мільйон гривень.

  • FlyEye вважається одним з найкращих дронів для розвідки та корегування артилерійського вогню. Його швидкість може досягати 160 км/год, а дальність польоту — 60 кілометрів. Цей дрон сумісний із західними ракетно-артилерійськими установками, де використовується автоматизована система керування вогнем. FlyEye можна запускати з руки.
  • Коптери Matrice працюють на штучному інтелекті, а їхні тепловізори, що фокусуються на цілях, можуть точно визначати потенційну небезпеку.
  • Дрони Warmate мають повністю автономну систему ураження, яка працює за концепцією «вистрілив і забув». Цей дрон може знищувати піхоту, техніку й укриття в радіусі до 30 кілометрів. Warmate має боєголовки різних типів: фугасні, кумулятивні, термобаричні. На 40 таких дронів раніше зібрали кошти (64 мільйони гривень) за ініціативи monobank. Також збір грошей на 20 Warmate триває у Польщі.