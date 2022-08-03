«Армія дронів». На передову до ЗСУ їде перша партія безпілотників, зокрема розвідувальні FlyEye

В Україну доставили перші безпілотники, закуплені в рамках проєкту «Армія дронів».
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації та його очільник Михайло Федоров.
В Україну доставили розвідувальні безпілотники FlyEye (комплекс управління та чотири безпілотники), які використовують країни НАТО, і понад 20 мультикоптерів DJI Matrice, а також, імовірно, дрони-камікадзе Warmate.
Федоров заявив, що ця перша поставка прибула в рамках контракту на 260 мільйонів гривень. За ним для ЗСУ закупили дві станції управління та 20 безпілотників FlyEye, 78 мультикоптерів Matrice, а також дві наземні системи для 20 Warmate.
Крім цього, Мінцифри розглядає закупку українських безпілотників SKIF, «Скайтон» та «Укрджет», які були презентовані відомству.
Загалом на «Армію дронів» уже зібрали понад 751 мільйон гривень.
- FlyEye вважається одним з найкращих дронів для розвідки та корегування артилерійського вогню. Його швидкість може досягати 160 км/год, а дальність польоту — 60 кілометрів. Цей дрон сумісний із західними ракетно-артилерійськими установками, де використовується автоматизована система керування вогнем. FlyEye можна запускати з руки.
- Коптери Matrice працюють на штучному інтелекті, а їхні тепловізори, що фокусуються на цілях, можуть точно визначати потенційну небезпеку.
- Дрони Warmate мають повністю автономну систему ураження, яка працює за концепцією «вистрілив і забув». Цей дрон може знищувати піхоту, техніку й укриття в радіусі до 30 кілометрів. Warmate має боєголовки різних типів: фугасні, кумулятивні, термобаричні. На 40 таких дронів раніше зібрали кошти (64 мільйони гривень) за ініціативи monobank. Також збір грошей на 20 Warmate триває у Польщі.