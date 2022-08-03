«Армія дронів». На передову до ЗСУ їде перша партія безпілотників, зокрема розвідувальні FlyEye

В Україну доставили перші безпілотники, закуплені в рамках проєкту «Армія дронів».

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації та його очільник Михайло Федоров.

В Україну доставили розвідувальні безпілотники FlyEye (комплекс управління та чотири безпілотники), які використовують країни НАТО, і понад 20 мультикоптерів DJI Matrice, а також, імовірно, дрони-камікадзе Warmate.

FlyEye Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Matrice Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Warmate

Федоров заявив, що ця перша поставка прибула в рамках контракту на 260 мільйонів гривень. За ним для ЗСУ закупили дві станції управління та 20 безпілотників FlyEye, 78 мультикоптерів Matrice, а також дві наземні системи для 20 Warmate.

Крім цього, Мінцифри розглядає закупку українських безпілотників SKIF, «Скайтон» та «Укрджет», які були презентовані відомству.

«Укрджет» Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

«Скайтон» Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Загалом на «Армію дронів» уже зібрали понад 751 мільйон гривень.