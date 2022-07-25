Україна підписала перші угоди на закупівлю безпілотників для «Армії дронів» на суму понад 260 мільйонів гривень

Перші угоди на закупівлю безпілотників для «Армії дронів» уже підписані. Сума договорів — 260,5 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Закупають 76 мультикоптерів Matrice, які оснащені технологією штучного інтелекту, вміють записувати високоякісні відео та визначати потенційну небезпеку; дві наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, які придбали завдяки ініціативі monobank; 20 дронів-розвідників Fly Eye.

«Ми придбали їх, у тому числі, завдяки дуже великому внеску від підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який добре розуміє важливість технологічної переваги на фронті. Максим переказав на «Армію дронів» понад 100 мільйонів гривень», — зазначив Федоров.