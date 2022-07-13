Поляки збирають гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate. Їх передадуть Україні

Поляки оголосили збір коштів на 20 дронів-камікадзе Warmate від польської WB Electronics та на наземну станцію управління. Все це передадуть на потреби військ України.
За словами організатора збору, компанія-виробник дронів погодилась зайнятись поставкою одного комплексу в Україну після перерахування коштів. Для цього потрібно зібрати 4 млн злотих (24,7 млн грн). За перший день вже зібрано 20 500 злотих.
Один комплекс — це станція управління і 20 дронів-камікадзе, які можуть знищувати ворожі цілі у глибокому тилу (радіус дії — 10 кілометрів).
- Раніше на такі ж дрони Warmate 64 мільйони гривень зібрав monobank. За ці гроші для ЗСУ закуплять два комплекси Warmate.
- Це не перший збір коштів у Польщі на бойову техніку для України. У кінці червня поляки почали збирати 4,5 мільйона злотих на ударний Bayraktar. Наразі зібрано понад половину вказаної суми.