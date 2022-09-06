FT: У Євросоюзі обговорюють два варіанти обмеження цін на російський газ

У Європейському Союзі розробляють механізм обмеження ціни на російський газ. Поки що в Єврокомісії розглядають два варіанти введення такого обмеження.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

Перший варіант передбачає введення обмеження ціни на російський газ для всіх країн-членів ЄС. Крім цього, у Євросоюзі створять окрему компанію, яка займатиметься закупівлею для всіх країн. Але там оцінюють ризики такої ідеї, оскільки російський «Газпром» може вважати це форс-мажором і розірвати чинні контракти на поставку газу.

Другий варіант передбачає розподілення ЄС на «червоні» та «зелені» зони залежно від того, наскільки країнам загрожують перебої з поставками газу. У «червоних» зонах країни матимуть право купувати російський газ за будь-яку ціну, а в «зелених» — лише за обмежену. На думку ЄС, це дозволить запобігти можливим проблемам із поставками, оскільки в разі надзвичайної ситуації газ у «зелені» зони може постачатися із «червоних».