FT: У Євросоюзі обговорюють два варіанти обмеження цін на російський газ

У Європейському Союзі розробляють механізм обмеження ціни на російський газ. Поки що в Єврокомісії розглядають два варіанти введення такого обмеження.
Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.
Перший варіант передбачає введення обмеження ціни на російський газ для всіх країн-членів ЄС. Крім цього, у Євросоюзі створять окрему компанію, яка займатиметься закупівлею для всіх країн. Але там оцінюють ризики такої ідеї, оскільки російський «Газпром» може вважати це форс-мажором і розірвати чинні контракти на поставку газу.
Другий варіант передбачає розподілення ЄС на «червоні» та «зелені» зони залежно від того, наскільки країнам загрожують перебої з поставками газу. У «червоних» зонах країни матимуть право купувати російський газ за будь-яку ціну, а в «зелених» — лише за обмежену. На думку ЄС, це дозволить запобігти можливим проблемам із поставками, оскільки в разі надзвичайної ситуації газ у «зелені» зони може постачатися із «червоних».
- 2 вересня російський «Газпром» оголосив про повне зупинення постачання газу трубопроводом «Північний потік». Це пояснили несправністю в єдиній компресорній станції «Портова», де «виявлено витік масла з домішкою герметизувального складу по розʼємах клемних зʼєднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного тиску». У кремлі заявили, що відновлять постачання, якщо Захід скасує санкції, повʼязані з роботою газопроводів.
- 19 серпня «Газпром» зупинив прокачку газу до ЄС «Північним потоком» до 31 серпня, пославшись на ремонт єдиної робочої турбіни. Це спричинило значне зростання цін на газ у ЄС. Цей газопровід є основним для поставок у ЄС.
- 30 серпня «Газпром» зупинив постачання газу найбільшому клієнту Франції Engie — нібито через «несплату». Раніше Engie повідомляла, що «Газпром» додатково скоротив постачання газу через контрактний спір. Міністр енергетики Франції після цього заявила, що країна повинна готуватися до повного припинення поставок, оскільки росія використовує газ як зброю і важіль впливу.