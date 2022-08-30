«Газпром» зупиняє постачання газу найбільшому клієнту Франції через «несплату»

Російська газова компанія «Газпром» оголосила, що з 1 вересня зупиняє постачання газу французькій компанії Engie. «Газпром» звинувачує найбільшого французького постачальника у «несплаті липневих поставок у повному обсязі».

Про це йдеться у повідомленні «Газпрому».

Росіяни заявляють, що станом на кінець робочого дня 30 серпня «Газпром Експорт» не отримав від Engie усю необхідну суму. У відповідь французькому контрагенту повідомлено про повне припинення постачань з 1 вересня до моменту отримання грошей.

«Газпром» пояснює рішення указом путіна від 31 березня 2022 року, який нібито забороняє постачання газу іноземному покупцю без повної оплати в контрактний термін.