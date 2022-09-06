Китай вивів на орбіту два експериментальні супутники

Китай за допомогою ракети-носія «Куайчжоу-1А» («Швидкий човен») вивів на орбіту два експериментальні супутники.
Про це повідомляє агентство Сіньхуа.
Ракета успішно стартувала з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю. Запуск здійснили о 10:24 за пекінським часом (05:24 за Києвом). Зазначається, що супутники CentiSpace-1-S3 та CentiSpace-1-S4 успішно досягли запланованої орбіти. Для ракет-носіїв серії «Куайчжоу-1А» цей політ став сімнадцятим.
За даними з відкритих джерел, супутники серії CentiSpace-1 є комерційними малими супутниками від пекінської компанії Future Navigation. Вони мають тестувати методи посилення системи супутникової навігації GNSS, зокрема міжсупутниковий лазерний звʼязок.
- 30 грудня 2021 року Китай успішно запустив новий експериментальний супутник комунікаційних технологій.
- У листопаді того ж року Китай успішно запустив три нові супутники дистанційного зондування Землі.
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