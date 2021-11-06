Китай успішно запустив три нові супутники дистанційного зондування Землі

Китай у суботу успішно запустив три нові супутники дистанційного зондування з центру запуску супутників Січан, який розташований у південно-західній провінції Сичуань.
Про це повідомляє агентство Сіньхуа.
Супутники належать до сімейства Yaogan-35. Їх запустили об 11:00 (5:00 за Києвом) за пекінським часом ракетою-носієм Long March-2D, яка успішно вивела їх на заплановану орбіту.
Зазначається, що цей запуск став 396-ю місією для ракет-носіїв серії Long March. 3 листопада Китай також запускав групу супутників дистанційного зондування Землі. Це був вже запуск другої групи супутників типу Yaogan-32.
- Раніше Китай успішно вивів на орбіту супутник Shijian-21. Він тестуватиме технологію запобігання утворенню космічного сміття в навколоземному просторі.
- Перед цим Китай успішно запустив з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі країни свій перший супутник для дослідження сонячної енергії.