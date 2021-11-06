Китай успешно запустил три новых спутника дистанционного зондирования Земли

Китай в субботу успешно запустил три новых спутника дистанционного зондирования из центра запуска спутников Сичан, расположенного в юго-западной провинции Сычуань.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Спутники принадлежат к семейству Yaogan-35. Их запустили в 11:00 по пекинскому времени (5:00 по Киеву) ракетой-носителем Long March-2D, успешно выведшей их на запланированную орбиту.

Этот запуск стал 396-й миссией для ракет-носителей серии Long March. 3 ноября Китай также запускал группу спутников дистанционного зондирования Земли. Это был уже запуск второй группы спутников типа Yaogan-32.