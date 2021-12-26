Китай запустив у космос супутник для пошуку ресурсів

Китай запустив у космос ресурсний супутник ZY-1 02E (Ziyuan-1 02E).

Про це повідомляє телеканал CGTN.

ZY-1 02E оснащений інфрачервоними, ближніми інфрачервоними та гіперспектральними камерами, які дозволять отримувати повнокольорові панхроматичні зображення Землі.

Супутник допоможе інженерам досліджувати геологію території Китаю і шукати корисні копалини. Також його використовуватимуть у транспортній, сільськогосподарській галузях та для відстеження наслідків стихійних лих.

Працюватиме ZY-1 02E у парі із супутником 01.