Китай запустил в космос спутник для поиска ресурсов

Китай запустил в космос ресурсный спутник ZY-1 02E (Ziyuan-1 02E).
Об этом сообщает телеканал CGTN.
ZY-1 02E оснащен инфракрасными, ближними инфракрасными и гиперспектральными камерами, которые позволят получать полноцветные панхроматические изображения Земли.
Спутник поможет инженерам исследовать геологию территории Китая и искать полезные ископаемые. Также его будут использоваться в транспортной, сельскохозяйственной отраслях и для отслеживания последствий стихийных бедствий.
Работать ZY-1 02E будет в паре со спутником 01.
- В ноябре этого года Китай успешно запустил три новых спутника дистанционного зондирования Земли.
- До этого Китай вывел на орбиту спутник Shijian-21. Он будет тестировать технологию предотвращения образования космического мусора в околоземном пространстве.