Події 5 вересня в огляді «Бабеля»: окупанти обстріляли ракетами Харків та Миколаїв, експерти МАГАТЕ закінчили роботу на Запорізькій АЕС

Напередодні українська авіація завдала 21 удару по позиціях окупантів. Загалом ЗСУ знищили 104 окупанти, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць «Мста-С» і «Мста-Б», а також безпілотний розвідник «Елерон-10». Також ліквідовано склад ворожих боєприпасів у районі Томиної Балки та понтонну переправу поблизу села Львове.

ЗСУ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також у районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.

За минулу добу росіяни завдали по території України 25 ракетних та понад 22 авіаційних ударів. Били по військових та цивільних обʼєктах. Постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Дмитрівка, Костянтинівка, Зеленопілля, Зайцеве, Кодема, Соледар, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок та Безіменне.

Миколаїв вночі знову обстріляли чотирма ракетами типу С-300. Три з них влучили в промислове підприємство на околицях міста. Попередньо, без жертв та постраждалих. Увечері окупанти влучили ракетою С-300 по Новобаварському району Харкова. Постраждало троє людей.

Чотири з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули станцію. Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі. Тим часом на станції через пожежу відключили останню лінію, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України. Через це був розвантажений та відключений від мережі шостий енергоблок, який зараз живить ЗАЕС.

Херсонський колаборант кирило стремоусов заявив, що окупована частина області готова до «референдуму щодо входження до росії», але через ситуацію з безпекою вирішили взяти паузу.

Бійці-спецпризначенці української військової розвідки провели спецоперацію в тимчасово окупованій Камʼянці-Дніпровській Запорізької області ― знищено склад бюлетенів для псевдореферендуму та базу фсб.

Росія заборонила вʼїзд голлівудським акторам Шону Пенну і Бену Стіллеру, які активно підтримують Україну. У списку з 25 людей також є сенатори від Республіканської та Демократичної партій США і заступники міністрів.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс стане новим прем’єр-міністром країни. Вона перемогла на виборах голови Консервативної партії. Борис Джонсон виконуватиме обов’язки прем’єра до 6 вересня, коли королева Єлизавета ІІ офіційно прийме його відставку.