Українські спецпризначенці знищили на окупованій частині Запорізької області базу фсб

Після роботи спецпризначенців у кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, в управлінні Державної казначейської служби.

Разом з цим розбито місце базування підрозділу російської фсб, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють у напрямку окупованого Криму. Поранених серед цивільних немає. Після цієї спецоперації окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 07:00.