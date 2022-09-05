Ліз Трасс стала новим премʼєр-міністром Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс стала лідером Консервативної партії. Завтра, 6 вересня, вона відвідає королеву Єлизавету II і отримає запрошення сформувати уряд країни. На посаді премʼєр-міністра вона замінить Бориса Джонсона.
Її суперником був колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Трасс набрала 81,3 тисячі голосів консерваторів, Сунак — 60,4 тисячі. У своїй промові Ліз Трасс подякувала Борису Джонсону за те, що він протистояв володимиру путіну, добився Brexit та розгорнув широку кампанію з вакцинації від коронавірусу.
«Вами захоплюються від Києва до Карлайла», — сказала вона Джонсону.
За тиждень до цього Трасс заявляла, що у разі перемоги стане «найбільшим другом» України і негайно зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.
- 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового. Цьому передувала низка скандалів — Джонсона звинувачували в організації вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Також його критикували за призначення на посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. На початку липня від Джонсона через скандали пішли понад 50 членів його кабінету і високопосадовців.