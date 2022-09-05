На Запорізькій АЕС вимкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України

На Запорізькій атомній електростанції через пожежу, яка сталась через обстріли, відімкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію із енергосистемою України. Через це був розвантажений та відключений від мережі шостий енергоблок, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.

Про це український «Енергоатом» повідомив 5 вересня.

Загалом через інтенсивні обстріли станції протягом трьох останніх діб були пошкоджені та відключені Дніпровська, Каховська та Мелітопольська лінії, також пошкоджений автотрансформатор. Інші лінії вузла ЗАЕС пошкодились ще раніше.