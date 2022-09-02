«Газпром» оголосив про зупинку постачання газу трубопроводом «Північний потік»

Російський «Газпром» оголосив про повне зупинення постачання газу трубопроводом «Північний потік».

Про це повідомила сама компанія.

Зупинку пояснили несправністю в єдиній компресорній станції «Портова», де «виявлено витік масла з домішкою герметизувального складу по розʼємах клемних зʼєднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного тиску».

Також масло виявили в районі кабельної лінії в зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління агрегату. «Газпром» наполягає, що акти виявлення витоків масла підписали представники компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням.