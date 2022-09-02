«Газпром» оголосив про зупинку постачання газу трубопроводом «Північний потік»

Російський «Газпром» оголосив про повне зупинення постачання газу трубопроводом «Північний потік».
Про це повідомила сама компанія.
Зупинку пояснили несправністю в єдиній компресорній станції «Портова», де «виявлено витік масла з домішкою герметизувального складу по розʼємах клемних зʼєднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного тиску».
Також масло виявили в районі кабельної лінії в зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління агрегату. «Газпром» наполягає, що акти виявлення витоків масла підписали представники компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням.
- 19 серпня «Газпром» зупинив прокачку газу до ЄС «Північним потоком» до 31 серпня, пославшись на ремонт єдиної робочої турбіни. Це спричинило значне зростання цін на газ у ЄС. Цей газопровід є основним для поставок у ЄС.
- 30 серпня «Газпром» зупинив постачання газу найбільшому клієнту Франції Engie — нібито через «несплату». Раніше Engie повідомляла, що «Газпром» додатково скоротив постачання газу через контрактний спір. Міністр енергетики Франції після цього заявила, що країна повинна готуватися до повного припинення поставок, оскільки росія використовує газ як зброю і важіль впливу.